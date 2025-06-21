Молдова сможет оказывать гуманитарную поддержку другим странам

Принятый документ устанавливает принципы, цели и механизмы, которые позволят Республике Молдова активно участвовать в международных действиях по поддержке слабо развитых государств, оказывать им гуманитарную помощь в кризисных ситуациях. Ранее в стране не было четкой правовой базы для предоставления официальной помощи третьим странам. Новый закон регулирует механизмы планирования, финансирования, реализации и мониторинга проектов поддержки в соответствии с передовым опытом Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.