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Молдова сможет оказывать гуманитарную поддержку другим странам

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Парламент Молдовы утвердил во втором чтении законопроект, регулирующий порядок оказания республикой поддержки третьим странам и участия в международных гуманитарных миссиях.

Источник: Sputnik.md

Закон был разработан Министерством иностранных дел в рамках обязательства по изменению правовой базы для обеспечения вступления в ЕС.

Принятый документ устанавливает принципы, цели и механизмы, которые позволят Республике Молдова активно участвовать в международных действиях по поддержке слабо развитых государств, оказывать им гуманитарную помощь в кризисных ситуациях. Ранее в стране не было четкой правовой базы для предоставления официальной помощи третьим странам. Новый закон регулирует механизмы планирования, финансирования, реализации и мониторинга проектов поддержки в соответствии с передовым опытом Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

Принятие закона является важным шагом в укреплении статуса Республики Молдова как ответственного партнера на международном уровне и в продвижении процесса европейской интеграции. Это также позволит получить доступ к европейским инструментам финансирования, предназначенным для сотрудничества в целях развития.

подчеркнули в МИД

Именно внешнеполитическое ведомство республики будет предлагать приоритетные направления, координировать действия и управлять финансовыми ресурсами, которые будут выделяться на оказание гуманитарной помощи.

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