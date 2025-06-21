У дрона танкобоязни нет: командир взвода беспилотников рассказал про уничтожение вражеского танка

Современный бой не мыслим без беспилотников, ставших не только глазами, но и смертоносной силой боевых подразделений. Казалось бы, что может противопоставить маленький, почти невидимый дрон тяжелой броне танка? Ответ звучит громовым эхом взрыва. На первый взгляд неравная схватка превратилась в триумф интеллекта и точности над грубой силой. Этот успех не просто ликвидации единицы бронетехники врага, а демонстрация превосходства решительности, тактики и технологий.
Корреспондент МК пообщалась с командиром взвода беспилотчков и узнала, как три якутских «птички» смогли уничтожить железного монстра противника — танк ВСУ.
Мой собеседник — «Аржак», доброволец из Якутии. На фронте ровно год, здесь же через пару дней будет встречать свой 32-й день рождения. Признается, что попасть на службу получилось не сразу, но надежду не терял до последнего. Как известно, удача улыбается настойчивым.
Сейчас он командир взвода беспилотчиков якутского добровольческого батальона «Барс-2» «Боотур». И хоть СВО — это его первый боевой опыт, гражданская жизнь «Аржака» всегда была наполнена экстримом. До прихода в батальон доброволец работал старшим инструктором парашютно-десантной пожарной службы. Говорит, настоящий мужчина должен быть защитником всегда и в любой ситуации: и перед стихийными бедствиями не трусить, и врагу дать отпор. Увлекался гонками на мотоциклах и высокоточной стрельбой.
Семья о решении поехать на СВО узнала не сразу. Молодой человек понимал, что принятое им решение будет воспринято в штыки, поэтому сообщил лишь, когда оказался в зоне СВО. Объяснил свои мотивы. Родные сперва были в шоке, но потом поняли и благословили.
— Понимаю, что с вашим опытом спрашивать о трудностях, скорее всего, не стоит. Но все же. Что было самым сложным?
— Аллергия на полынь, — смеется «Аржак». — Даже не думал, что мне так плохо будет. Без антигистаминных таблеток ни дня не мог. Ужас. А еще жара. Мне, как жителю Якутии, прошлое лето тяжело далось. Пятьдесят градусов жары, и три месяца засухи.
Несмотря на то, что на «гражданке» молодой человек прошел обучение на оператора беспилотников, изначально он даже не думал, что свяжет службу с беспилотными летательными аппаратами. Заходил на другую должность, много тренировался по профилю. Однако обстановка потребовала сменить специализацию. Спустя три месяца «Аржак» уже занимался сборкой FPV-дронов. А с мая этого года стал командиром группы «летунов». Опыт нарабатывали в процессе, что-то заимствовали у смежников.
— Находили точки взлета, маскировали их, — делится командир. — Это очень важный момент, так как от него напрямую зависят жизни пилотов.
В один из дней группа под командованием «Аржака» как обычно вышла на боевую задачу. Нашли точку, начали отрабатывать по вражеским блиндажам. Соседи подсказывали координаты «коридоров», по которым перемещается противник. В 10 утра получили информацию, что в ходе разведки обнаружен хорошо замаскированный ствол танка. Именно этот танк на протяжении длительного времени не давал нашим бойцам покоя. Командир принял решение попробовать долететь до него.
— Соседи также пытались это сделать, но у них ничего не получалось. Системы радиоэлектронной борьбы ВСУ глушили наши дроны, — поясняет доброволец. — А у нас как раз были актуальные частоты, поэтому я решил рискнуть. И получилось.
Группа «Аржака» трижды смогла нанести удар по украинскому танку. Три FPV-дрона попали четко в цель и полностью вывели боевую машину из строя. Позже от соседнего подразделения узнали, что вечером украинские солдаты попытались отбуксировать подбитую машину, однако были вовремя замечены и уничтожены вместе со злосчастным танком.
— Танк мы вблизи не видели, но нам сказали, что это мог быть и «Леопард».
Командир признается, что в послужном списке его группы подобная цель — первая. Танки ранее под удар якутских пилотов не попадали.
— Такие моменты конечно очень заряжают. Парни теперь еще больше замотивированы. А я, как командир, испытываю огромное чувство гордости за своих бойцов.