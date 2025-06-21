У дрона танкобоязни нет: командир взвода беспилотников рассказал про уничтожение вражеского танка

Несмотря на то, что на «гражданке» молодой человек прошел обучение на оператора беспилотников, изначально он даже не думал, что свяжет службу с беспилотными летательными аппаратами. Заходил на другую должность, много тренировался по профилю. Однако обстановка потребовала сменить специализацию. Спустя три месяца «Аржак» уже занимался сборкой FPV-дронов. А с мая этого года стал командиром группы «летунов». Опыт нарабатывали в процессе, что-то заимствовали у смежников.