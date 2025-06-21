Путин поставил точку в споре о наличии ядерного оружия у Ирана

Американские разведывательные службы полагают, что атака на ядерный объект в Фордо способна подтолкнуть Иран к разработке ядерного оружия. В то же время российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии данных, подтверждающих наличие у Ирана целей по созданию такого вооружения, предает «Царьград».