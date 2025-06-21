Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поставил точку в споре о наличии ядерного оружия у Ирана

Россия неоднократно информировала Израиль о том, Иран не стремится создать ядерное оружие. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что сведениями о ядерном оружии Ирана не располагает и МАГАТЭ.

Россия неоднократно информировала Израиль о том, Иран не стремится создать ядерное оружие. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана получить ядерное оружие», — заявил российский лидер в интервью Sky News Arabia. Он отметил, что МАГАТЭ не располагает сведениями, подтверждающими попытки Ирана разработать ядерное вооружение.

Американские разведывательные службы полагают, что атака на ядерный объект в Фордо способна подтолкнуть Иран к разработке ядерного оружия. В то же время российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии данных, подтверждающих наличие у Ирана целей по созданию такого вооружения, предает «Царьград».

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше