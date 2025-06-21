Путин поставил точку в споре о наличии ядерного оружия у Ирана

Путин отметил, что сведениями о ядерном оружии Ирана не располагает и МАГАТЭ.
Россия неоднократно информировала Израиль о том, Иран не стремится создать ядерное оружие. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Мы неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана получить ядерное оружие», — заявил российский лидер в интервью Sky News Arabia. Он отметил, что МАГАТЭ не располагает сведениями, подтверждающими попытки Ирана разработать ядерное вооружение.
Американские разведывательные службы полагают, что атака на ядерный объект в Фордо способна подтолкнуть Иран к разработке ядерного оружия. В то же время российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии данных, подтверждающих наличие у Ирана целей по созданию такого вооружения, предает «Царьград».