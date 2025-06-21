«СВ»: российские бойцы отразили 12 контратак ВСУ на сумском направлении

В течение суток российские бойцы пресекли 12 попыток контратак ВСУ на сумском направлении, сообщает Telegram-канал "Северный Ветер.
По информации источников канала, отбиты четыре попытки контратак украинских военных в районе Садков, три — под Яблоновкой, две — в Юнаковке, по одной — под Андреевкой, Николаевкой и Кондратовкой.
«Всего в двенадцати контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более половины уничтожены, один ВСУшник взят в плен, остальные бежали», — говорится в публикации.
Также сообщается о захвате российскими бойцами нескольких опорных пунктов ВСУ в ходе продвижения вглубь Сумской области.
Ранее стало известно о переброске ВСУ 1,5 тыс. боевиков под Сумы для сдерживания наступления российских войск.