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«СВ»: российские бойцы отразили 12 контратак ВСУ на сумском направлении

По информации источников, противник потерял более четырех десятков боевиков.

Источник: Аргументы и факты

В течение суток российские бойцы пресекли 12 попыток контратак ВСУ на сумском направлении, сообщает Telegram-канал "Северный Ветер.

По информации источников канала, отбиты четыре попытки контратак украинских военных в районе Садков, три — под Яблоновкой, две — в Юнаковке, по одной — под Андреевкой, Николаевкой и Кондратовкой.

«Всего в двенадцати контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более половины уничтожены, один ВСУшник взят в плен, остальные бежали», — говорится в публикации.

Также сообщается о захвате российскими бойцами нескольких опорных пунктов ВСУ в ходе продвижения вглубь Сумской области.

Ранее стало известно о переброске ВСУ 1,5 тыс. боевиков под Сумы для сдерживания наступления российских войск.