Путин: у МАГАТЭ нет никаких данных о попытках Ирана создать ядерное оружиe

В распоряжении МАГАТЭ нет информации о том, что Иран предпринимал попытки создать ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.
«Мы неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана», — заявил Путин.
Ранее глава государства отметил, что Российская Федерация оказывает поддержку Ирану в отстаивании его законных прав, включая вопросы, связанные с мирным использованием атомной энергии.
В ночь на субботу, 21 июня, Израиль нанёс новые авиаудары по объектам на территории Ирана.
Недавно глава Сербии Александр Вучич предположил, что Соединённые Штаты Америки могут нанести удар по Ирану, и назвал признаки, которые, как он считает, это подтверждают.