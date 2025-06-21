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Путин: у МАГАТЭ нет никаких данных о попытках Ирана создать ядерное оружиe

Президент отметил, что Россия неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В распоряжении МАГАТЭ нет информации о том, что Иран предпринимал попытки создать ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.

«Мы неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана», — заявил Путин.

Ранее глава государства отметил, что Российская Федерация оказывает поддержку Ирану в отстаивании его законных прав, включая вопросы, связанные с мирным использованием атомной энергии.

В ночь на субботу, 21 июня, Израиль нанёс новые авиаудары по объектам на территории Ирана.

Недавно глава Сербии Александр Вучич предположил, что Соединённые Штаты Америки могут нанести удар по Ирану, и назвал признаки, которые, как он считает, это подтверждают.

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