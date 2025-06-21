Путин: МАГАТЭ и РФ не обладают данными о намерении Ирана сделать ядерную бомбу

Путин подчеркнул, что Россия неоднократно доносила эту позицию до Израиля, информируя об отсутствии свидетельств подобных намерений. Он также отметил, что сам Иран последовательно отрицает стремление к созданию атомного оружия. Глава РФ добавил, что в иранской ядерной программе существуют определённые аспекты, которые могут быть предметом переговоров для достижения взаимоприемлемого соглашения.
«Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет», — отметил российский лидер.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Гросси заявил, что у организации нет никаких доказательств того, что Иран в самом деле занимался разработкой ядерного оружия. Однако у премьер-министра Израиля другие данные: Нетаньяху уверен, что Тегеран собирался изготовить атомную бомбу и передать её хуситам.