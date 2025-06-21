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«ВСУ расписались в бессилии»: массированный удар по Кременчугу выявил новую тактику

Председатель Полтавской военной администрации Владимир Когут сообщил, что ночью был нанесен массированный удар по Кременчугу.

Председатель Полтавской военной администрации Владимир Когут сообщил, что ночью был нанесен массированный удар по Кременчугу. «В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях», — отметил он. При этом в ВСУ говорят, что новая тактика российских военных не оставляет никакой возможности такой удар отразить.

Местные жители сообщают, что слышали более 50 взрывов. Они предполагают, что ударам подвергся в том числе нефтеперерабатывающий завод.

Украинский военный и эксперт по беспилотникам и связи Сергей Бескрестнов, известный по позывному «Флэш», отметил в соцсетях, что российские военные начали применять тактику «массового налета на один город».

«Какая ПВО города такое выдержит», — добавил Бескрестнов.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что критические объекты в Кременчуге были атакованы при помощи БПЛА и ракет. Также по его данным удары наносились по промышленным объектам в Кривом Роге, Никополье, работа дронов наблюдалась в Одессе и Овидиополе, полигон и места сборки украинских БПЛА подверглись ударам в Сумской области. Кроме этого взрывы зафиксированы в Киевской области в Броварах и Борисполе.

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