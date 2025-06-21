«ВСУ расписались в бессилии»: массированный удар по Кременчугу выявил новую тактику

Председатель Полтавской военной администрации Владимир Когут сообщил, что ночью был нанесен массированный удар по Кременчугу. «В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях», — отметил он. При этом в ВСУ говорят, что новая тактика российских военных не оставляет никакой возможности такой удар отразить.
Местные жители сообщают, что слышали более 50 взрывов. Они предполагают, что ударам подвергся в том числе нефтеперерабатывающий завод.
Украинский военный и эксперт по беспилотникам и связи Сергей Бескрестнов, известный по позывному «Флэш», отметил в соцсетях, что российские военные начали применять тактику «массового налета на один город».
«Какая ПВО города такое выдержит», — добавил Бескрестнов.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что критические объекты в Кременчуге были атакованы при помощи БПЛА и ракет. Также по его данным удары наносились по промышленным объектам в Кривом Роге, Никополье, работа дронов наблюдалась в Одессе и Овидиополе, полигон и места сборки украинских БПЛА подверглись ударам в Сумской области. Кроме этого взрывы зафиксированы в Киевской области в Броварах и Борисполе.