Руденко: на южнодонецком направлении уничтожен пункт дислокации ВСУ

На южнодонецком направлении нанесен удар по одному из пунктов временной дислокации украинских боевиков, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко, опубликовавший кадры поражения объекта противника.
Судя по видео, ПВД ВСУ был выявлен на территории одного из населенных пунктов. По информации Руденко, по расположению украинских военных ударили артиллеристы российской группировки войск «Восток».
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее в Сети появились кадры поражения долговременной огневой точки с пятью боевиками ВСУ в районе Дружковки в ДНР.