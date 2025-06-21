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Путин: у РФ и МАГАТЭ нет данных о намерении Ирана получить ядерное оружие

Тегеран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия, подчеркнул российский лидер.

Источник: Аргументы и факты

В интервью каналу Sky News Arabia, президент России Владимир Путин отметил, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отсутствуют сведения о разработках ядерного оружия в Иране.

Российский лидер подчеркнул, что Иран последовательно заявляет об отсутствии стремления к созданию ядерного арсенала.

«Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет», — заявил Путин.

В ночь на 13 июня Израиль развернул операцию под названием «Восстающий лев», атаковав иранские ядерные и военные объекты. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», нанося удары по военным целям на территории Израиля.

В результате взаимных атак с обеих сторон пострадали сотни людей. Иран и Израиль продолжают эскалацию конфликта, обмениваясь ударами.

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