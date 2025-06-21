Генпрокурор Венесуэлы рассказал о запросах России на выдачу преступников

«Мы работаем по запросам на экстрадицию. В конце прошлого года Венесуэла выдала российского гражданина Станислава Ружицкого. Он был обвинен в незаконной торговле оружием и наркотрафике. Кроме того, 27 марта 2024 года мы предотвратили очень много случаев продажи особо крупной партии наркотиков, и совместными с Россией усилиями предотвратили их распространение, выдали преступника, который был гражданином России», — уточнил генпрокурор Венесуэлы.