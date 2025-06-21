Дипломаты США и Евросоюза тайно обсуждают преемника Хаменеи

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Араги назвал оскорбительными заявления Дональда Трампа о возможности «устранения» Хаменеи. Иранские власти неоднократно подчёркивали, что вопрос преемственности — внутреннее дело страны, и любые внешние вмешательства неприемлемы. Тем не менее, по данным CBS, западные страны уже прорабатывают сценарии на случай политических изменений в Тегеране.