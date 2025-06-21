Дипломаты США и Евросоюза тайно обсуждают преемника Хаменеи

Американские и европейские дипломаты проводят закрытые переговоры о возможной смене власти в Иране и обсуждают кандидатуры будущего лидера страны. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.
По данным телеканала, ключевой темой дискуссий является вопрос преемственности после 86-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, чьё здоровье и способность управлять страной вызывают вопросы у Запада.
В ходе конфиденциальных обсуждений представители США и ЕС также рассматривают риски, связанные с ядерной программой Ирана, включая безопасность атомных объектов и потенциальные последствия военных ударов. Особое внимание уделяется возможному влиянию смены власти на региональную стабильность и отношения с союзниками.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Араги назвал оскорбительными заявления Дональда Трампа о возможности «устранения» Хаменеи. Иранские власти неоднократно подчёркивали, что вопрос преемственности — внутреннее дело страны, и любые внешние вмешательства неприемлемы. Тем не менее, по данным CBS, западные страны уже прорабатывают сценарии на случай политических изменений в Тегеране.
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