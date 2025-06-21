«Орлан» видит — «Гиацинт» стреляет: тандем дроноводов и артиллеристов уничтожил «улей» дронов ВСУ

Ствольная артиллерия в зоне спецоперации эффективно разбирает укрепления, огневые точки ВСУ, поражает технику и живую силу противника. А взаимодействие с дронами — это весомая прибавка к их точности и дальнобойности. «Птички» опознают цель, а потом корректируют огонь пушек и гаубиц. По сведениям Минобороны, на днях успешно отработали расчеты орудий «Гиацинт-Б»: уничтожили пункт управления беспилотниками на Ореховском направлении.
Работали расчеты в тандеме с беспилотниками «Орлан-30». «Крылатые» аппараты обнаружили скопление неприятеля в небольшом здании одного из населенных пунктов. При детальном анализе оказалось, что полуразрушенный дом — не что иное, как «улей» дронов.
По словам военных, в основном задачи «Гиацинтов» связаны с контрбатарейной борьбой. Наносят удары по орудиям противника. При этом поразить замаскированную позицию в здании для них тоже не проблема. Оружие точное, дальнобойное, пробивное. Бьет практически на 30 километров, что позволяет работать и по тыловым объектам противника. В зависимости от снаряда, может разобрать практически любое оборонительное сооружение.
«Орлан-30» в свою очередь любят дроноводы. По сравнению с предшественником «Орланом-10» у него больше продолжительность полета и выше «выносливость». Летать он может 6−8 часов без перерыва на высоте 4,5 километра, и несет на себе до 12 килограммов аппаратуры. Видит лучше предшественника, а это, пожалуй, для разведдрона самое главное. «Орланы» парят над позициями врага круглосуточно: выслеживают позиции ВСУ и следят за перемещениями противника.
— Мы находимся на связи с артиллеристами постоянно. Если вдруг обнаружим, как в этот раз, замаскированный укрепленный пункт, передаем им координаты и помогаем поразить его. Постоянно отслеживаем действия противника, — говорит дроновод с позывным «Кодекс».
Так и в этот раз решили тотчас же поразить цель. Промедление могло стоить бойцам-пехотинцам жизни: с этой точки вэсэушники отправляли ударные дроны к нашим позициям. «Гиацинты» отработали с закрытых позиций — то есть, не видя цели напрямую. «Глазами» их выступил беспилотник, который корректировал стрельбу. Невзирая на внушительную дальность — порядка 20 километров, «улей» благополучно уничтожили.
После артиллеристы замаскировали орудие, а сами оперативно отправились в укрытие — ждать новых целей.