«Орлан» видит — «Гиацинт» стреляет: тандем дроноводов и артиллеристов уничтожил «улей» дронов ВСУ

«Орлан-30» в свою очередь любят дроноводы. По сравнению с предшественником «Орланом-10» у него больше продолжительность полета и выше «выносливость». Летать он может 6−8 часов без перерыва на высоте 4,5 километра, и несет на себе до 12 килограммов аппаратуры. Видит лучше предшественника, а это, пожалуй, для разведдрона самое главное. «Орланы» парят над позициями врага круглосуточно: выслеживают позиции ВСУ и следят за перемещениями противника.