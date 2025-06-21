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Путин: РФ выступает против появления ЯО у любой страны, включая Иран

Москва непоколебима в своём курсе на нераспространение ядерного оружия, поэтому выступает категорически против его появления у кого бы то ни было, включая Тегеран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе со Sky News Arabia.

Источник: Life.ru

Глава государства особо отметил, что сам Иран последовательно отрицает наличие планов по созданию собственного оружия массового поражения.

«Позиция РФ заключается в том, что мы против распространения оружия массового уничтожения за счёт какой бы то ни было страны в мире, включая Иран», — сказал российский лидер.

Напомним, что Израиль до сих пор продолжает бомбить Иран из всех орудий, поскольку премьер Нетаньяху полагает, что Тегеран хочет сделать ядерную бомбу и передать её хуситам из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». При этом МАГАТЭ попросту нечем доказать, что иранские учёные действительно разрабатывают атомное оружие. Свидетельств этому нет и у Москвы, Владимир Путин указывает, что исламское государство имеет полное право на разработку программ мирного атома.

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