Путин: РФ выступает против появления ЯО у любой страны, включая Иран

Напомним, что Израиль до сих пор продолжает бомбить Иран из всех орудий, поскольку премьер Нетаньяху полагает, что Тегеран хочет сделать ядерную бомбу и передать её хуситам из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». При этом МАГАТЭ попросту нечем доказать, что иранские учёные действительно разрабатывают атомное оружие. Свидетельств этому нет и у Москвы, Владимир Путин указывает, что исламское государство имеет полное право на разработку программ мирного атома.