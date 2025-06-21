«Вся Украина наша»: Путин ответил, куда могут дойти российские войска

Президент России ответил на вопрос гендиректора телеканала Sky News Arabia Надима Котеича о том, куда российские войска могут дойти на Украине. Их беседа произошла на пленарной сессии ПМЭФ-2025, модератором которой был Котеич.
Журналист отметил, что российская армия сейчас идет дальше на Украине, за пределы тех четырех областей, которые вошли в состав РФ. «Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?», — поинтересовался Котеич.
«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле», — сказал российский лидер, отвечая модератору.
«В этом смысле вся Украина наша», — добавил Путин, подчеркнув, что Москва исходит из реалий, которые складываются на земле.
Президент также отметил, что в России есть старинное правило: «где ступает нога русского солдата, то наше». В тоже время он напомнил, что Москва всегда предлагала остановиться и решить вопрос путем переговоров, потому что ситуация будет усугубляться и придется вести переговоры с худших позиций, но Россия все время слышала ответ «нет-нет-нет». В частности Путин подчеркнул, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с подачи США приехал в Киев и уговорил украинские власти не договариваться с Россией.
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