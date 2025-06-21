Президент также отметил, что в России есть старинное правило: «где ступает нога русского солдата, то наше». В тоже время он напомнил, что Москва всегда предлагала остановиться и решить вопрос путем переговоров, потому что ситуация будет усугубляться и придется вести переговоры с худших позиций, но Россия все время слышала ответ «нет-нет-нет». В частности Путин подчеркнул, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с подачи США приехал в Киев и уговорил украинские власти не договариваться с Россией.