Вице-президент США влип в крупный скандал, перепутав имя сенатора от Калифорнии

Но Соединённые Штаты видали скандалы и покрупнее. К примеру, ранее президент США Трамп накинулся на своего предшественника Джо Байдена из-за автопера, с помощью которого четыре человека в Белом доме ставили подпись главы государства под документами, которые тот, вероятно, и в глаза не видел.