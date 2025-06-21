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Путин: большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией

Путин уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что большинство жителей Украины стремятся к добрососедским отношениям с Россией. Об этом он заявил в интервью Sky News Arabia на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в дружественных отношениях с нами. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле ещё в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть, что тогда мы были очень близки к подписанию соглашения», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин выразил надежду, что украинские власти будут руководствоваться национальными интересами своей страны. Он также отметил, что в руководстве Украины «не должны присутствовать нацистские элементы».

Ранее Путин подчеркнул, Россия и Украина исторически составляют один народ, а вся территория Украины в этом смысле близка России. Однако российский лидер отметил, что Москва учитывает сложившиеся реалии.