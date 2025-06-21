Путин: большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в дружественных отношениях с нами. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле ещё в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть, что тогда мы были очень близки к подписанию соглашения», — подчеркнул российский лидер.