«Глумление над мертвыми»: действия Зеленского вызвали ярость в Раде

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что поведение Владимира Зеленского по отношению к переданным Россией телам украинских военнослужащих нельзя расценить иначе, как издевательство над мертвыми.
«Христианская миссия России превращается в глумление над телами наших солдат», — написал Дмитрук в своем Телеграм-канале.
Он подчеркнул, что то, как ведет себя Зеленский, это издевательство над мертвыми и над родными погибших украинских военных.
Дмитрук считает, что Зеленский согласился принять от российской стороны тела только из-за давления Запада, но от родных продолжают скрывать правду.
Он констатировал тотальное моральное разложение режима и допустил, что через некоторое время эти тела просто утилизируют, как и тысячи предыдущих, а официально эти военные так и останутся «пропавшими без вести».
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