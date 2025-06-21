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Путин предупредил Украину о последствиях непризнания референдумов по новым регионам

Путин: Россия настаивает на том, чтобы Киев признал результаты референдумов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна настаивает на том, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех новых регионах России. По его словам, игнорирование таких результатов «означает, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта».

Напомним, российский лидер в ходе пленарной сессии на ПМЭФ заявил, что Москва не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле. Владимир Путин отметил, что Россия настаивает на признании киевским режимом реалий, которые уже сложились на земле.

Владимир Путин также заявил, что конфликт начался в 2014 году. А его причиной стало не возвращение Крыма в состав России, а действия западных стран.