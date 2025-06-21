Путин предупредил Украину о последствиях непризнания референдумов по новым регионам

Напомним, российский лидер в ходе пленарной сессии на ПМЭФ заявил, что Москва не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле. Владимир Путин отметил, что Россия настаивает на признании киевским режимом реалий, которые уже сложились на земле.