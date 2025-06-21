Путин заявил, что большинство жителей Украины не настроены негативно против РФ.
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что большая часть граждан Украины не настроена негативно в отношении России, а, наоборот, хочет дружить. Также он отметил, что пренебрежение Киевом итогами референдумов по новым российским регионам может привести к новой эскалации конфликта.
«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году», — заявил Путин в интервью. Его слова приводит телеканал Sky News Arabia.
По словам российского лидера, Киев достоен лучшей судьбы, чем использоваться в качестве инструмента внешних сил, действующих во вред РФ. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что нынешнее украинское руководство должно исходить из национальных интересов страны, а не преследовать цели, выдвигаемые западными государствами.
Ранее в Кремле заявили о надежде на то, что Украина обратит внимание на слова Путина относительно возможности контроля над административным центром Сумской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.