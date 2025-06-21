Путин уверен, что большинство украинцев хочет дружить с Россией

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что большая часть граждан Украины не настроена негативно в отношении России, а, наоборот, хочет дружить. Также он отметил, что пренебрежение Киевом итогами референдумов по новым российским регионам может привести к новой эскалации конфликта.