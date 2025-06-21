Путин сделал заявление о судьбе Украины: что сказал президент

«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России», — подчеркнул Путин в беседе с телеканалом.