Украина достойна лучшей судьбы и не должна служить инструментом в руках третьих сил, которые затягивают конфликт ради собственных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России», — подчеркнул Путин в беседе с телеканалом.
Недавно российский лидер заявил, что большинство граждан Украины стремятся к установлению дружеских отношений с Российской Федерацией. Ранее Путин подчеркнул, Россия и Украина исторически составляют один народ.