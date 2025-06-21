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Путин сделал заявление о судьбе Украины: что сказал президент

Путин: Украина заслуживает лучшей судьбы, чем быть инструментом против России.

Источник: Комсомольская правда

Украина достойна лучшей судьбы и не должна служить инструментом в руках третьих сил, которые затягивают конфликт ради собственных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России», — подчеркнул Путин в беседе с телеканалом.

Недавно российский лидер заявил, что большинство граждан Украины стремятся к установлению дружеских отношений с Российской Федерацией. Ранее Путин подчеркнул, Россия и Украина исторически составляют один народ.