Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в центре Кукдалинского района

В новом здании хокимията открыты 38 государственных учреждений, что создает удобство для граждан. Ранее жителям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы попасть в административные учреждения Чиракчинского района. Теперь все необходимые государственные услуги доступны на месте.