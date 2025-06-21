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Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в центре Кукдалинского района

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Прежде всего здесь была создана необходимая инфраструктура: проложен водопровод, линии электроснабжения, отремонтированы дороги, построены административные здания, 19 школ, 22 детских сада, многопрофильная больница и семейная поликлиника.

В новом здании хокимията открыты 38 государственных учреждений, что создает удобство для граждан. Ранее жителям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы попасть в административные учреждения Чиракчинского района. Теперь все необходимые государственные услуги доступны на месте.

В здании хокимията также располагается Центр «Инсон», где социальные услуги и поддержка предоставляются в одном месте. Программное обеспечение центра интегрировано с базами данных 55 соответствующих организаций. Взаимно связаны системы обслуживания детей, лиц с инвалидностью, пожилых граждан и назначения социальных выплат.

Президент подчеркнул, что создаваемые в Кукдале условия и комплексный подход к строительству являются образцовыми для всех районов страны.

Глава государства также посетил малую промышленную зону «Еттитом».

Здесь на четырех гектарах размещены девять малых производств в сферах текстиля, пищевой и строительной промышленности, а также производства хозяйственных товаров общей стоимостью $10 млн.

Президент также осмотрел новый Дворец искусств, построенный в центре района.

Здание включает зрительный зал на 255 мест и многочисленные помещения для кружков. Дворец оснащен современными музыкальными инструментами, студией звукозаписи, системой звукоусиления, а также качественным отоплением и охлаждением.

Особо отметив удобное расположение рядом с дворцом художественной школы, общеобразовательного учреждения и спортивного комплекса, президент поручил учитывать такой подход при разработке будущих проектов.

В райцентре в соответствии с единым планом строятся детские площадки, зеленые зоны, торговые и сервисные центры. Всего возведено более 200 объектов. Строительство объектов социальной сферы и культурных центров продолжается.

На этом поездка президента Шавката Мирзиёева в Кашкадарью завершилась.