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Подмосковье тестирует программу по привлечению мигрантов без знания русского языка

Московская область участвует в эксперименте по привлечению трудовых мигрантов из визовых стран, включая Китай и Вьетнам, даже без требования знания русского языка.

Московская область участвует в эксперименте по привлечению трудовых мигрантов из визовых стран, включая Китай и Вьетнам, даже без требования знания русского языка. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, это поможет решить проблему дефицита кадров в определённых отраслях, хотя соответствующий закон ещё не принят.

Воробьёв подчеркнул, что, несмотря на потребность в рабочей силе, приоритетами остаются безопасность и чёткое правовое регулирование. «Регулирование должно быть понятным, а безопасность — во главу угла», — отметил губернатор. Он также добавил, что в регионе ужесточается контроль за мигрантами: введены биометрические данные, усилены правила регистрации и создаются отдельные жилые комплексы для трудовых работников.

Эксперимент позволит компаниям приглашать сотрудников из-за рубежа для работы в сферах, где знание русского языка не является критичным, например, в логистике и строительстве.

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