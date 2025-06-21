Подмосковье тестирует программу по привлечению мигрантов без знания русского языка

Воробьёв подчеркнул, что, несмотря на потребность в рабочей силе, приоритетами остаются безопасность и чёткое правовое регулирование. «Регулирование должно быть понятным, а безопасность — во главу угла», — отметил губернатор. Он также добавил, что в регионе ужесточается контроль за мигрантами: введены биометрические данные, усилены правила регистрации и создаются отдельные жилые комплексы для трудовых работников.