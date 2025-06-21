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Путин выдвинул важнейшие требования к Украине

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia назвал важнейшие требования к Украине для урегулирования конфликта.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia назвал важнейшие требования к Украине для урегулирования конфликта.

«Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии», — сказал российский лидер.

Кроме этого он подчеркнул, что при урегулировании на Украине необходимо обеспечить права русского языка и пророссийских жителей.

Надо устранить нацистские элементы в украинском руководстве, также сказал глава российского государства, добавив, что должен быть объявулен нейтралитет Украины. Он пояснил, что Украина не должна вступать ни в какие иностранные альянсы и ее не должны вооружать ядерным оружием.

«Киеву следует преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против РФ», — посоветовал Путин. Глава России также высказал уверенность, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией.

Путин напомнил, что все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году и что тогда Москва и Киев были на грани подписания соглашения.