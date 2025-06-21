Надо устранить нацистские элементы в украинском руководстве, также сказал глава российского государства, добавив, что должен быть объявулен нейтралитет Украины. Он пояснил, что Украина не должна вступать ни в какие иностранные альянсы и ее не должны вооружать ядерным оружием.