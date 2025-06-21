Президент России Владимир Путин заявил, что так называемые «внешние стороны» не стремятся к завершению конфликта, а используют Украину для достижения собственных тенденциозных целей. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью Sky News Arabia.
Недавно глава государства отметил, что Украина заслуживает лучшей судьбы, чем роль инструмента в противостоянии с Россией. Путин ранее также заявил, что нынешние украинские власти разворовывают половину финансовой помощи, получаемой от стран Запада.