Путин призвал Киев на переговорах руководствоваться интересами народа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва была на грани достижения соглашения с Киевом в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Российский лидер выразил надежду, что во время предстоящих переговоров главы Украины будут руководствоваться интересами народа.
«Я надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон», — сказал российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения третьего раунда переговоров между делегациями будет определена совместно, а согласовать ее собираются уже на следующей неделе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства.