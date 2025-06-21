Путин призвал Киев на переговорах руководствоваться интересами народа

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения третьего раунда переговоров между делегациями будет определена совместно, а согласовать ее собираются уже на следующей неделе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства.