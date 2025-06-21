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Путин призвал Киев на переговорах руководствоваться интересами народа

Путин заявил, что Москва была на грани достижения соглашения с Киевом в ходе переговоров в 2022 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва была на грани достижения соглашения с Киевом в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Российский лидер выразил надежду, что во время предстоящих переговоров главы Украины будут руководствоваться интересами народа.

«Я надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон», — сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения третьего раунда переговоров между делегациями будет определена совместно, а согласовать ее собираются уже на следующей неделе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства.

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