Путин: Киев должен признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии

Для достижения урегулирования конфликта, Украине следует принять итоги референдумов, прошедших в Донбассе и Новороссии.
Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с эмиратским телеканалом Sky News Arabia.
«Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», — отметил глава российского государства.
Ранее Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, заявил, что цели захвата города Сумы не стоит, однако не исключил такой сценарий в зависимости от развития событий.