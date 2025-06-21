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Путин: Киев должен признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии

Необходимо признать заинтересованность Киева в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Москвой, указал президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Для достижения урегулирования конфликта, Украине следует принять итоги референдумов, прошедших в Донбассе и Новороссии.

Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с эмиратским телеканалом Sky News Arabia.

«Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», — отметил глава российского государства.

Ранее Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, заявил, что цели захвата города Сумы не стоит, однако не исключил такой сценарий в зависимости от развития событий.