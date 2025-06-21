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«Украина.ру»: в Одессе под удар могла попасть установка ПВО ВСУ

По информации источников, наблюдавшаяся вторичная детонация после ударов может указывать на попадание по складу с боеприпасами или БПЛА противника.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью в Одессе под удар могла попасть установка ПВО ВСУ, сообщает Telegram-канал «Украина.ру», разместивший кадры взрывов на территории города.

По информации источников канала, взрывы прогремели в районе аэродрома Школьный. Сообщается, что объекты противника были атакованы беспилотниками.

«На кадрах отчетливо видна вторичная детонация — под удар попала установка ПВО или же приготовленные к запуску по России беспилотники», — говорится в публикации.

Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что вторичная детонация после ударов может указывать на попадание по складу с боеприпасами или БПЛА ВСУ. Упоминается также о возможном нахождении рядом с аэродромом цехов по сборке дронов и безэкипажных катеров.

Ранее появилась информации о нанесении ударов по складам предприятия украинского ВПК в Овидиополе Одесской области.

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