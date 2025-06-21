«Украина.ру»: в Одессе под удар могла попасть установка ПВО ВСУ

Минувшей ночью в Одессе под удар могла попасть установка ПВО ВСУ, сообщает Telegram-канал «Украина.ру», разместивший кадры взрывов на территории города.
По информации источников канала, взрывы прогремели в районе аэродрома Школьный. Сообщается, что объекты противника были атакованы беспилотниками.
«На кадрах отчетливо видна вторичная детонация — под удар попала установка ПВО или же приготовленные к запуску по России беспилотники», — говорится в публикации.
Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что вторичная детонация после ударов может указывать на попадание по складу с боеприпасами или БПЛА ВСУ. Упоминается также о возможном нахождении рядом с аэродромом цехов по сборке дронов и безэкипажных катеров.
Ранее появилась информации о нанесении ударов по складам предприятия украинского ВПК в Овидиополе Одесской области.