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Беглов подвел итоги ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1,028 триллиона рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Источник: Администрация Губернатора Санкт‑Петербурга

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов подвёл итоги ПМЭФ-2025.

«На Петербургском международном экономическом форуме Северная столица России заключила 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 триллион 028,8 миллиарда рублей. Это позволит нам продолжить развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Сделать новые важные шаги по достижению наших приоритетов развития», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Сообщается, что большая часть заключенных городом на ПМЭФ-2025 инвестиционных соглашений направлена на укрепление потенциала научно-производственного комплекса города.

«Наука и новые технологии, передовая промышленность — приоритеты развития Санкт-Петербурга до 2030 года. На площадке ПМЭФ мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов, а также всех наших стратегических планов», — сказал Беглов.

Среди значимых договоренностей в сфере промышленности — соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с «Радар ммс» по развитию беспилотных систем, с Машиностроительным дивизионом «Росатома» в сфере энергетики. Также концерн «АВТОВАЗ» и «Автозавод Санкт-Петербург» договорились о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Подписано соглашение и дорожная карта о разработке и производстве полностью отечественных микросхем для проекта «Единая карта петербуржца». Будет расширено сотрудничество с «ОДК-Климов», «Ростелекомом» и VK.

Участие в финансировании городских проектов по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры примут ООО «Сотэкс» и АО «АБЗ-Дорстрой».

Традиционно город подписал ряд соглашений о сотрудничестве и дорожных карт с регионами Российской Федерации. В том числе, заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Санкт-Петербурга, правительством Ленинградской области и правительством Псковской области. Три субъекта СЗФО договорились о совместном развитии межрегионального туристского маршрута, посвященного 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ-2025, объединившего свыше 20 тысяч участников и гостей из 140 государств.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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