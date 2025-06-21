Беглов подвел итоги ПМЭФ

Среди значимых договоренностей в сфере промышленности — соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с «Радар ммс» по развитию беспилотных систем, с Машиностроительным дивизионом «Росатома» в сфере энергетики. Также концерн «АВТОВАЗ» и «Автозавод Санкт-Петербург» договорились о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях петербургского предприятия. Подписано соглашение и дорожная карта о разработке и производстве полностью отечественных микросхем для проекта «Единая карта петербуржца». Будет расширено сотрудничество с «ОДК-Климов», «Ростелекомом» и VK.