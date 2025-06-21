Омский губернатор Хоценко подвел предварительные итоги ПМЭФ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подвел итоги трех дней работы XXVIII Петербургского международного экономического форума. Делегация Омской области в рамках ПМЭФ принимает активное участие в проведении встреч и переговоров с действующими и потенциальными партнерами, заключает соглашения о сотрудничестве. Глава региона в том числе озвучил ориентировочные цифры договоренностей о привлечении инвестиций.
"Если все вместе посчитать, то это более 300 миллиардов рублей на утро третьего дня форума. Всего по итогам всех переговоров и соглашений о намерениях планируется привлечь более 400 млрд рублей.
Большинство из этих проектов, как уже показывает практика, исполняются. ПМЭФ — очень хорошая площадка, которую мы с удовольствием используем во благо развития Омской области", — отметил Виталий Хоценко.
Напомним, в ходе ПМЭФ-2025, в частности, были достигнуты договоренности о строительстве Серышевского обхода Омска, аэропорта Омск-Федоровока, расширении газификации Омской области, открытии школы цифровых технологий в здании старого кадетского корпуса и другие.