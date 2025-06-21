Лукашенко поздравил Антитеррористический центр СНГ с юбилеем

21 июня президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Антитеррористического центра государств-участников СНГ с 25-летием, сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко отметил, что это мощная и эффективная структура для защиты стран СНГ от террористических угроз. Также он обратил внимание, что благодаря труду и профессионализму сотрудников центра и ветеранов, «выработаны единые подходы и действенные механизмы взаимодействия компетентных органов и специальных служб государств Содружества в борьбе с терроризмом».
В поздравлении сказано, что есть все возможности для усиления общего экспертного, научного и информационно-аналитического потенциала.
«Убежден, что в условиях, когда в мире постоянно растет геополитическая нестабильность и возникают новые гибридные угрозы, значение и роль Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств будет только возрастать», — говорится в поздравлении.
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