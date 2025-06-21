Лукашенко поздравил Антитеррористический центр СНГ с юбилеем

Лукашенко отметил, что это мощная и эффективная структура для защиты стран СНГ от террористических угроз. Также он обратил внимание, что благодаря труду и профессионализму сотрудников центра и ветеранов, «выработаны единые подходы и действенные механизмы взаимодействия компетентных органов и специальных служб государств Содружества в борьбе с терроризмом».