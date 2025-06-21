Путин оценил сообщения о планах Ирана создать ядерное оружие

Первое состояло в том, что группа иранских ученых, как утверждал Израиль, скрыла некоторое количество ядерного материала с неясным уровнем обогащения от экспертов МАГАТЭ. Второй довод состоял в том, что ученые ускорили свою работу и собирались встретиться с командованием иранского ракетного корпуса. Израиль предполагает, что целью этой встречи могла быть подготовка к будущему «сопряжению» ядерной боеголовки с ракетой.