Путин оценил сообщения о планах Ирана создать ядерное оружие

Путин подчеркнул важность диалога для урегулирования конфликтов. «Гибкость должна быть проявлена на переговорах как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Есть пути и средства для поиска решений этого вопроса», — считает он.
Президент подчеркнул, что Москва выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана. При этом, отметил Путин, Тегеран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях. Он добавил, что Россия готова оказать Ирану поддержку в развитии мирного атома.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, объяснив это приближением Тегерана к созданию ядерной бомбы. Как писала The Economist, Израиль представил союзникам два доказательства прохождения «точки невозврата» в стремлении Ирана к созданию ядерного оружия.
Первое состояло в том, что группа иранских ученых, как утверждал Израиль, скрыла некоторое количество ядерного материала с неясным уровнем обогащения от экспертов МАГАТЭ. Второй довод состоял в том, что ученые ускорили свою работу и собирались встретиться с командованием иранского ракетного корпуса. Израиль предполагает, что целью этой встречи могла быть подготовка к будущему «сопряжению» ядерной боеголовки с ракетой.
Эти сведения убедили Израиль в необходимости начала военной операции против Ирана. В результате израильских атак погибли более десятка иранских высокопоставленных военных и ведущих ученых-ядерщиков. Также повреждения получил один из ключевых объектов иранской ядерной программы в Натанзе (провинция Исфахан).
Иран объявил о начале ответной операции, стороны продолжают обмениваться ударами.
Россия осудила действия Израиля и выразила готовность стать посредником в урегулировании. По данным Kan, также Москва призвала Вашингтон не присоединяться к израильской операции.