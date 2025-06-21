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Путин оценил сообщения о планах Ирана создать ядерное оружие

У МАГАТЭ нет данных о том, что Иран пытался создать ядерное оружие, Россия также неоднократно уведомляла Израиль об отсутствии свидетельств таких намерений у Тегерана, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia, которое он дал после выступления на пленарном заседании на ПМЭФ накануне.

Источник: AP 2024

Путин подчеркнул важность диалога для урегулирования конфликтов. «Гибкость должна быть проявлена на переговорах как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Есть пути и средства для поиска решений этого вопроса», — считает он.

Президент подчеркнул, что Москва выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана. При этом, отметил Путин, Тегеран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях. Он добавил, что Россия готова оказать Ирану поддержку в развитии мирного атома.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, объяснив это приближением Тегерана к созданию ядерной бомбы. Как писала The Economist, Израиль представил союзникам два доказательства прохождения «точки невозврата» в стремлении Ирана к созданию ядерного оружия.

Первое состояло в том, что группа иранских ученых, как утверждал Израиль, скрыла некоторое количество ядерного материала с неясным уровнем обогащения от экспертов МАГАТЭ. Второй довод состоял в том, что ученые ускорили свою работу и собирались встретиться с командованием иранского ракетного корпуса. Израиль предполагает, что целью этой встречи могла быть подготовка к будущему «сопряжению» ядерной боеголовки с ракетой.

Эти сведения убедили Израиль в необходимости начала военной операции против Ирана. В результате израильских атак погибли более десятка иранских высокопоставленных военных и ведущих ученых-ядерщиков. Также повреждения получил один из ключевых объектов иранской ядерной программы в Натанзе (провинция Исфахан).

Иран объявил о начале ответной операции, стороны продолжают обмениваться ударами.

Россия осудила действия Израиля и выразила готовность стать посредником в урегулировании. По данным Kan, также Москва призвала Вашингтон не присоединяться к израильской операции.

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