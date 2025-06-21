Спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко высказался о ПМЭФ

Председатель Заксобрания Александр Ищенко, комментируя итоги работы, отметил, что форум стал площадкой для обсуждения будущего, где технологическое лидерство напрямую связано с социальным благополучием. Инвестиции направлены на модернизацию городской инфраструктуры, развитие промышленных предприятий и создание новых, а также на развитие ИТ-сектора, связи, транспортного сообщения и логистики.