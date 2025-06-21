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Спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко высказался о ПМЭФ

Ключевым событием форума стало выступление Президента на дискуссионной площадке, посвященной будущему.

Источник: АиФ

Спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко высказался о ПМЭФ. Ключевым событием форума стало выступление Президента на дискуссионной площадке, посвященной будущему.

На Петербургском международном экономическом форуме делегация Ростовской области заключила 20 соглашений на общую сумму инвестиций почти в 210 млрд рублей.

Председатель Заксобрания Александр Ищенко, комментируя итоги работы, отметил, что форум стал площадкой для обсуждения будущего, где технологическое лидерство напрямую связано с социальным благополучием. Инвестиции направлены на модернизацию городской инфраструктуры, развитие промышленных предприятий и создание новых, а также на развитие ИТ-сектора, связи, транспортного сообщения и логистики.

Ищенко подчеркнул важность оперативной законодательной поддержки для стимулирования экономического роста и инвестиций.