Спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко высказался о ПМЭФ. Ключевым событием форума стало выступление Президента на дискуссионной площадке, посвященной будущему.
На Петербургском международном экономическом форуме делегация Ростовской области заключила 20 соглашений на общую сумму инвестиций почти в 210 млрд рублей.
Председатель Заксобрания Александр Ищенко, комментируя итоги работы, отметил, что форум стал площадкой для обсуждения будущего, где технологическое лидерство напрямую связано с социальным благополучием. Инвестиции направлены на модернизацию городской инфраструктуры, развитие промышленных предприятий и создание новых, а также на развитие ИТ-сектора, связи, транспортного сообщения и логистики.
Ищенко подчеркнул важность оперативной законодательной поддержки для стимулирования экономического роста и инвестиций.