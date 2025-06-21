Глеб Никитин оценил новый роман Захара Прилепина «Тума»

В своем телеграм-канале глава региона написал, что чтение романа доставило ему настоящее удовольствие, сравнимое с тем, что он испытывал в подростковом возрасте, когда книги полностью поглощали внимание и создавали ощущение путешествия во времени. Он признался, что в процессе чтения чувствовал, будто герои стали его близкими знакомыми.