У нас с Ираном дружественные, но очень непростые отношения. Мы же помним, как местные власти критиковали эффективность наших систем ПВО типа С-400, утверждая, что у них есть лучшие свои. Теперь в их качестве все убедились. И Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве местный парламент ратифицировал только сейчас, под израильскими бомбами. А чего тянули, что выгадывали? У России есть шанс стать реальным посредником в урегулировании этого кризиса без критической потери лица его участниками. Пока же Владимир Путин остается единственным мировым лидером, который успел переговорить и с Трампом, и с Нетаньяху, и с президентом Ирана Пезешкианом.