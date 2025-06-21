Председатель Союза поляков на Беларуси: у нас сложились хорошие отношения с органами госвласти страны

«Цели и задачи общественного объединения не менялись с начала организации. А уже скоро исполнится 35 лет, как в 1990 году прошел учредительный съезд, а в 1991-м Минюст зарегистрировал наше объединение. С тех пор прописана главная строка в нашем уставе — поддержание сохранения и развития польской культуры. Это танцы, песни, польский язык. Все, что связано с культурой», — сказал Мечеслав Лысый.
По его словам, у Союза поляков на Беларуси сложились хорошие отношения с органами государственной власти. «Да мы по-другому не можем. Мы же граждане Республики Беларусь, белорусы, но по национальности — поляки. Поэтому с органами власти мы выстраиваем отношения. Все наши большие, значимые мероприятия требуют определенного ресурса. Мы не замыкаемся в своем узком кругу. Мы дружим с другими диаспорами в Республике Беларусь. Под крылом аппарата уполномоченного (по делам религий и национальностей. — Прим. БЕЛТА) собирается Консультационный совет, и мы всех знаем, дружим и совместные мероприятия проводим. В частности, в Минской области — совместные концерты, где участвует до 10 разных диаспор», — отметил председатель СПБ.
«У нас же семьи многонациональные, интернациональные. Поэтому что нам делить? И мы никогда не делили, — подчеркнул Мечеслав Лысый. — Наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно подчеркивал фразу, что поляки — это наши поляки, имея в виду поляков, которые живут в Республике Беларусь. Это очень здорово помогает нам в нашей деятельности. На основе этого и выстраиваются отношения с органами государственной власти. Но к некоторому сожалению, межгосударственные отношения каким-то рикошетом отражаются и на нас. Мы бы хотели как поляки, чтобы были хорошие отношения с соседней страной, с Польшей. Ведь наши корни тоже там. Поэтому нам хотелось бы улучшения отношений. И я думаю, что наш союз будет способствовать, какие-то ниточки прокладывать в плане культуры, взаимоотношений каких-то договорных, в плане обмена делегациями, артистами. И думаю, что союз в будущем в этом плане сыграет свою хорошую роль».
Сегодня состоялся XI отчетно-выборный съезд общественного объединения «Союз поляков на Беларуси». Председателем избран Мечеслав Лысый.
Отчет за период между съездами проходит раз в четыре года. В съезде участвовали около 40 делегатов из всех регионов Беларуси. Кандидатура Мечеслава Лысого поддержана большинством голосов. Ранее эту должность занимал Александр Сонгин.