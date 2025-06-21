Председатель Союза поляков на Беларуси: у нас сложились хорошие отношения с органами госвласти страны

«У нас же семьи многонациональные, интернациональные. Поэтому что нам делить? И мы никогда не делили, — подчеркнул Мечеслав Лысый. — Наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно подчеркивал фразу, что поляки — это наши поляки, имея в виду поляков, которые живут в Республике Беларусь. Это очень здорово помогает нам в нашей деятельности. На основе этого и выстраиваются отношения с органами государственной власти. Но к некоторому сожалению, межгосударственные отношения каким-то рикошетом отражаются и на нас. Мы бы хотели как поляки, чтобы были хорошие отношения с соседней страной, с Польшей. Ведь наши корни тоже там. Поэтому нам хотелось бы улучшения отношений. И я думаю, что наш союз будет способствовать, какие-то ниточки прокладывать в плане культуры, взаимоотношений каких-то договорных, в плане обмена делегациями, артистами. И думаю, что союз в будущем в этом плане сыграет свою хорошую роль».