Евроинтеграцию в Молдове надо измерять количеством флагов ЕС на душу населения: Депутат ПАС призвал СМИ проверить посты в интернете политиков, заявляющих себя европейцами

Евроинтеграция по Майе Санду и PAS — это количество флагов Евросоюза на душу населения. Такую позицию озвучил депутат правящей партии Молдовы Василе Грэдинару:
— Если вы посмотрите на лидеров «Альтернативы», то это политики, вытащенные из нафталина […] рассказывающие, что они большие проевропейцы. Призываю СМИ проверить официальные страницы этих граждан, заявляющих себя проевропейцами. Вы не увидите ни одного публичного поста о поддержке европейского курса. Ни одного. Товарищ из мэрии ежедневно делает десяток постов, но ни одного про реализацию европейского вектора.
Эвона оно чё.
Значит, евроинтеграция измеряется количеством пропагандистской галиматьи в социальных сетях. А мы тут зачем-то ждём европейские зарплаты, европейские пенсии, европейскую юстицию… напрасно время тратим, потому что читать надо страницы Васи Грэдинару и прочих полоумных адептов Майи Санду — там, в соцсетях, «жёлтая» евроинтеграция начинается… но там же и заканчивается, а на улице и вне соцсетей по-прежнему захваченное государство.
Кстати, футболка в поддержку еврореферендума Майи Санду на теле задержанного за взяточничество таможенника Игоря Горе, кума Андрея Спыну, считается аутентичной поддержкой евроинтеграции?
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