Евроинтеграцию в Молдове надо измерять количеством флагов ЕС на душу населения: Депутат ПАС призвал СМИ проверить посты в интернете политиков, заявляющих себя европейцами

— Если вы посмотрите на лидеров «Альтернативы», то это политики, вытащенные из нафталина […] рассказывающие, что они большие проевропейцы. Призываю СМИ проверить официальные страницы этих граждан, заявляющих себя проевропейцами. Вы не увидите ни одного публичного поста о поддержке европейского курса. Ни одного. Товарищ из мэрии ежедневно делает десяток постов, но ни одного про реализацию европейского вектора.