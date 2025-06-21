Посол Беларуси в Ватикане вручил верительные грамоты Папе Римскому

Дипломатические отношения между Ватиканом и Минском были установлены в 1992 году. Первые два года апостольская нунциатура — дипмиссия Святого престола — находилась в Ватикане. Спустя почти два года, 18 мая 1994-го, она открылась в белорусской столице.