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Посол Беларуси в Ватикане вручил верительные грамоты Папе Римскому

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Посол Беларуси в Ватикане Юрий Амбразевич вручил верительные грамоты Папе Римскому Льву XIV, об этом в субботу сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Источник: МИД Беларуси

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святом Престоле Юрий Амбразевич вручил верительные грамоты Папе Римскому Льву XIV.

говорится в сообщении

Отмечается, что после торжественной церемонии состоялась отдельная встреча белорусского дипломата с понтификом. В ходе встречи в том числе обсуждались перспективы сотрудничества Беларуси и Ватикана на различных уровнях, а также вопросы межгосударственной повестки, включая ситуацию в регионе.

Юрий Амбразевич был назначен послом Беларуси при Святом престоле в конце марта 2025 года, до этого он занимал должность заместителя министра иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Беларусь намерена открыть свое посольство в Ватикане. В конце 2024 года было опубликовано постановление правительства по данному вопросу. Согласно документу, посольство должно быть открыто до 1 сентября текущего года.

Дипломатические отношения между Ватиканом и Минском были установлены в 1992 году. Первые два года апостольская нунциатура — дипмиссия Святого престола — находилась в Ватикане. Спустя почти два года, 18 мая 1994-го, она открылась в белорусской столице.