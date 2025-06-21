Иран выразил готовность к урегулированию ядерного вопроса путем переговоров

Накануне в Женеве исламская республика провела переговоры с тремя европейскими странами. На встрече присутствовали министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В ходе нее была достигнута договоренность продолжить переговоры по ядерной программе Ирана. По словам Каллас, обсуждаться будет не только эта тема, но и «более широкие вопросы».