Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко проводит встречу с Келлогом

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Первый встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

говорится в сообщении

Встреча проходит во Дворце Независимости в Минске. Помимо Лукашенко и Келлога во дворце присутствуют делегации Беларуси и США.

Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае, чего встречаться… Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся.

сказал белорусский лидер, встречая американского гостя

Ранее СМИ анонсировали возможный визит высокопоставленного чиновника из команды Трампа в Беларусь, однако точная повестка встречи не называлась. Сам Келлог в частном порядке называл поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам России и Украины.

Переговоры России и Украины

Прямые переговоры России и Украины возобновились после трехлетнего перерыва 16 мая в Стамбуле по инициативе Москвы. На первой встрече переговорщики условились оперативно подготовить свое видение условий мирного урегулирования в проекте меморандума. Также Россия и Украина согласовали масштабный обмен пленными.

Второй раунд состоялся 2 июня. На ней представители сторон обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и договорились о масштабном обмене пленными и телами погибших.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва полностью выполнила свои обещания, согласованные в Стамбуле.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше