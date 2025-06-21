Лукашенко проводит встречу с Келлогом

Первый встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.
Встреча проходит во Дворце Независимости в Минске. Помимо Лукашенко и Келлога во дворце присутствуют делегации Беларуси и США.
Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае, чего встречаться… Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся.
Ранее СМИ анонсировали возможный визит высокопоставленного чиновника из команды Трампа в Беларусь, однако точная повестка встречи не называлась. Сам Келлог в частном порядке называл поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам России и Украины.
Переговоры России и Украины
Прямые переговоры России и Украины возобновились после трехлетнего перерыва 16 мая в Стамбуле по инициативе Москвы. На первой встрече переговорщики условились оперативно подготовить свое видение условий мирного урегулирования в проекте меморандума. Также Россия и Украина согласовали масштабный обмен пленными.
Второй раунд состоялся 2 июня. На ней представители сторон обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и договорились о масштабном обмене пленными и телами погибших.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва полностью выполнила свои обещания, согласованные в Стамбуле.