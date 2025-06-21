Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом

Келлог поблагодарил его за встречу и отметил, что в настоящее время кризисы «могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми». В ответ Лукашенко пообещал полную безопасность на территории Белоруссии, а также заверил, что за время визита Келлога «не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас».