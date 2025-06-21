«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником президента США Келлогом

«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки», — сказал Лукашенко.