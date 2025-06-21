«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником президента США Келлогом

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Встреча прошла во Дворце Независимости с участием членов делегаций. Сообщается, что обсуждали международную обстановку, региональную тематику и белорусско-американские отношения.
«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки», — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что он рад этой встрече и что «беседа будет очень искренней, открытой».
— В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся, — сказал Лукашенко.
Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство, сказав, что «те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми».
Ранее СМИ сообщали, что спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с Лукашенко.
Мы также писали, что Лукашенко поздравил Антитеррористический центр СНГ с юбилеем.
Кроме того, Лукашенко сказал, что систему образования Беларуси ждет серьезная донастройка.
Еще Лукашенко высказался о походах педагогов домой к ученикам.
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