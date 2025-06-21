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Политолог рассказал о росте раскола внутри НАТО

Ожидать краха НАТО в ближайшее время не стоит, но раскол внутри Североатлантического альянса будет расти. Таким мнением 21 июня с «Известиями» поделился политолог-американист Малек Дудаков.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

«Раскол будет усугубляться. Не стоит ждать, конечно, коллапса НАТО в ближайшее время, но то, что у них там будет раскол, это факт», — заявил он.

Рассуждая о разногласиях внутри блока, Дудаков подчеркнул, что значительная часть государств не желает повышать военные расходы. Политолог напомнил, что на данный момент многие страны — в особенности Южная Европа, Италия, Испания, Канада и Бельгия — тратят на оборону менее 2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

«Придется снижать социальные траты, а этого многим не хотелось бы. Поэтому это один из самых главных вопросов», — объяснил американист.

По убеждению Дудакова, еще одной темой для разногласий является Украина. Он отметил, что большинство стран НАТО выступают за то, чтобы не принимать страну в блок.

«Что делать с Украиной, никто не знает. Американцы переключаются на Ближний Восток, европейцы понимают, что самим потянуть противостояние с Россией без поддержки США им проблематично», — заключил он.

Дудаков добавил, что американская сторона не станет выходить из альянса — прежде всего потому, что членство в НАТО дает Вашингтону возможность проецировать в Европу свое влияние. При этом он допустил, что США могут снизить участие в работе блока, реже участвовать в учениях и сократить военное присутствие на территории ЕС.

20 июня глава минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что НАТО должно устанавливать контакты с государствами Глобального Юга, иначе смысл его существования будет потерян. По его словам, раньше центром были «США и Европа», сейчас же «есть всё остальное, с чем нужно строить отношения». Гуидо также считает, что НАТО должно соответствовать своей задаче — альянс был создан для обеспечения мира и взаимной обороны.

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