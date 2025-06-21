Политолог рассказал о росте раскола внутри НАТО

20 июня глава минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что НАТО должно устанавливать контакты с государствами Глобального Юга, иначе смысл его существования будет потерян. По его словам, раньше центром были «США и Европа», сейчас же «есть всё остальное, с чем нужно строить отношения». Гуидо также считает, что НАТО должно соответствовать своей задаче — альянс был создан для обеспечения мира и взаимной обороны.