Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине

Лукашенко сказал, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США.

Источник: Комсомольская правда

21 июня президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Встреча белорусской и американской делегаций прошла во Дворце Независимости. На переговорах обсуждали ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.

Александр Лукашенко отметил, что этот визит наделал в мире шума:

— Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки.

В начале встречи президент Беларуси выразил надежду на то, что «беседа будет очень искренней, открытой»:

— В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся.

Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство и обратил внимание, что кризисы могут резко эскалировать и разрастаться, «если мы не будем мудрыми и справедливыми».

Александр Лукашенко сказал гостю:

— Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас.

Мы писали, что Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом».

Ранее СМИ сообщали, что спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с Лукашенко.

Мы также писали, что Лукашенко поздравил Антитеррористический центр СНГ с юбилеем.

Кроме того, Лукашенко сказал, что систему образования Беларуси ждет серьезная донастройка.

Еще Лукашенко высказался о походах педагогов домой к ученикам.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше