Лукашенко сказал, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине

21 июня президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Встреча белорусской и американской делегаций прошла во Дворце Независимости. На переговорах обсуждали ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.
Александр Лукашенко отметил, что этот визит наделал в мире шума:
— Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки.
В начале встречи президент Беларуси выразил надежду на то, что «беседа будет очень искренней, открытой»:
— В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся.
Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство и обратил внимание, что кризисы могут резко эскалировать и разрастаться, «если мы не будем мудрыми и справедливыми».
Александр Лукашенко сказал гостю:
— Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас.
Мы писали, что Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом».
Ранее СМИ сообщали, что спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с Лукашенко.
Мы также писали, что Лукашенко поздравил Антитеррористический центр СНГ с юбилеем.
Кроме того, Лукашенко сказал, что систему образования Беларуси ждет серьезная донастройка.
Еще Лукашенко высказался о походах педагогов домой к ученикам.