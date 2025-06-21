Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям

«Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны — Министерство финансов, с нашей — мое ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей», — заявил он на полях ПМЭФ.