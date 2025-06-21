Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям

«Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны — Министерство финансов, с нашей — мое ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей», — заявил он на полях ПМЭФ.
Подобности инициативы
Первое заседание рабочей группы пройдет в ближайшие месяцы. Цель — выработать стратегию и практические решения для нейтрализации последствий санкций.
Встреча будет посвящена:
- обмену исследовательскими данными;
- академическому взаимодействию;
- организации совместных мероприятий;
- согласованию позиций на международных площадках.
Кастильо отметил, что Москва и Каракас, несмотря на давление, демонстрируют устойчивость и находят эффективные формы взаимной поддержки.
Другие заявления Кастильо:
- Москва и Каракас выступают единым фронтом в борьбе с санкциями на площадке ООН;
- взаимодействие с Россией имеет ключевое значение для продвижения инициатив на международной арене и защиты прав стран, подвергшихся экономической агрессии;
- ограничения США и их союзников нарушают базовые права человека и экономический суверенитет;
- план восстановления Венесуэлы включает развитие альянсов с Китаем, Россией и Турцией.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.