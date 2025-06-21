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Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Россия и Венесуэла создадут рабочую группу по противодействию рестрикциям, сообщил РИА Новости заместитель министра антисанкционной политики страны Уильям Кастильо.

Источник: AP 2024

«Мы реализуем меморандум, подписанный в прошлом году министрами иностранных дел наших стран, и уже назначили сопредседателей группы: с российской стороны — Министерство финансов, с нашей — мое ведомство. Россия уже сформировала команду, мы завершаем формирование своей», — заявил он на полях ПМЭФ.

Подобности инициативы

Первое заседание рабочей группы пройдет в ближайшие месяцы. Цель — выработать стратегию и практические решения для нейтрализации последствий санкций.

Встреча будет посвящена:

  • обмену исследовательскими данными;
  • академическому взаимодействию;
  • организации совместных мероприятий;
  • согласованию позиций на международных площадках.

Кастильо отметил, что Москва и Каракас, несмотря на давление, демонстрируют устойчивость и находят эффективные формы взаимной поддержки.

Другие заявления Кастильо:

  • Москва и Каракас выступают единым фронтом в борьбе с санкциями на площадке ООН;
  • взаимодействие с Россией имеет ключевое значение для продвижения инициатив на международной арене и защиты прав стран, подвергшихся экономической агрессии;
  • ограничения США и их союзников нарушают базовые права человека и экономический суверенитет;
  • план восстановления Венесуэлы включает развитие альянсов с Китаем, Россией и Турцией.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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