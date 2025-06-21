Лукашенко назвал Трампа открытым человеком

Об этом он сказал во время встречи со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, видео встречи показал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
В начале встречи Лукашенко выразил надежду на то, что их беседа с Келлогом будет очень искренней, открытой, в противном случае незачем встречаться.
«Вы говорили о том, что нам надо быть открытыми и честными. Я могу заверить — это одно из тех качеств, за которые меня иногда критикуют. Я иногда слишком честен и слишком прозрачен», — сказал Келлог.
«Я это знаю. Но у вас президент такой, открытый сейчас», — ответил Лукашенко.
В самом начале беседы Келлог сказал также, что Дворец Независимости выглядит лучше, чем гольф-клуб Мар-а-Лаго — частная резиденция Трампа во Флориде.
Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, посещающим Белоруссию за последние годы. В феврале 2020 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа, Минск посещал бывший госсекретарь США Майк Помпео.