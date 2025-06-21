«Медиалогия» рассказала, кто стал самой упоминаемой персоной в СМИ на фоне ПМЭФ

Среди компаний наивысший Медиаиндекс в СМИ у Сбера, ВТБ, «Автоваза», Росатома, РФПИ, ВЭБ.РФ, ПСБ Банка, РЖД, «Газпром нефти» и «Мегафона». В соцсетях на первом месте также Сбер, на втором — «Автоваз», на третьем — ВТБ. Далее позиции распределились между «Газпромом», Росатомом, «Камазом», Wildberries, РЖД, ВЭБ.РФ и МТС. Всего в контексте ПМЭФ в российских СМИ с 18 по 21 июня (на 12:00) было опубликовано 251,2 тыс. сообщений, а в русскоязычном сегменте соцмедиа — 803 тыс. сообщений.