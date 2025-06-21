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Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог

Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США.

Источник: Комсомольская правда

Во Дворце Независимости 21 июня состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и специального посланника президента США по Украине Кита Келлога, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Белорусская и американская делегации обсудили в Минске в том числе и двухсторонние отношения. Александр Лукашенко отметил, что визит Келлога вызвал большой резонанс в мире и наделал много шума.

— Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки, — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что беседа должна быть «очень искренней, открытой».

— В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся, — отметил президент Беларуси.

Келлог в свою очередь обратил внимание на то, что если не быть мудрыми и справедливыми, кризисы «могут резко эскалировать, разрастаться».

Мы писали, что Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом».

Ранее СМИ сообщали, что спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с Лукашенко.

Мы также писали, что Лукашенко поздравил Антитеррористический центр СНГ с юбилеем.

Кроме того, Лукашенко сказал, что систему образования Беларуси ждет серьезная донастройка.

Еще Лукашенко высказался о походах педагогов домой к ученикам.

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