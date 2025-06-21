Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог

Во Дворце Независимости 21 июня состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и специального посланника президента США по Украине Кита Келлога, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Белорусская и американская делегации обсудили в Минске в том числе и двухсторонние отношения. Александр Лукашенко отметил, что визит Келлога вызвал большой резонанс в мире и наделал много шума.
— Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки, — сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что беседа должна быть «очень искренней, открытой».
— В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся, — отметил президент Беларуси.
Келлог в свою очередь обратил внимание на то, что если не быть мудрыми и справедливыми, кризисы «могут резко эскалировать, разрастаться».
Мы писали, что Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом».
Ранее СМИ сообщали, что спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с Лукашенко.
Мы также писали, что Лукашенко поздравил Антитеррористический центр СНГ с юбилеем.
Кроме того, Лукашенко сказал, что систему образования Беларуси ждет серьезная донастройка.
Еще Лукашенко высказался о походах педагогов домой к ученикам.