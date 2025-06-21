Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна

«Это очень известный, уважаемый человек, его знают и уважают во всем мире как бизнесмена и мецената. Он очень много делает для республики и для армян по всему миру. Поэтому, конечно, сейчас его арест обсуждается, я просто не могу работать — телефон звонит постоянно», — посетовал он.
Союз армян России подписал письмо в поддержку Карапетяна, которое подписали главы 40 региональных отделений. Конфликт с Армянской апостольской церковью может печально закончиться для премьер-министра Никола Пашиняна. Церковь — основа армянского общества. Армения — не собственность Пашиняна.
Преследование Карапетяна в Армении.
Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний «Ташир».Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна. Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване. Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек. Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине. В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК «Ташир» перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело. В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым. Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой. В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия. Пашинян также потребовал национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую Карапетяну. Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.