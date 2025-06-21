Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна

Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний «Ташир».Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна. Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване. Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек. Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине. В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК «Ташир» перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело. В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.