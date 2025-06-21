Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заместитель Келлога: Лукашенко помиловал 14 заключенных

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 14 заключенных, находящихся в республике. Об этом сообщил замспецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул.

Источник: Sputnik.by

Сильное лидерство президента (США Дональда — Sputnik) Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником.

сказал он, соответствующее видео опубликовано на странице Коула в социальной сети Х

Согласно неофициальным данным, среди помилованных — блогер Сергей Тихановский, которого в декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил к 18 годам усиленного режима за совершение ряда экстремистских преступлений.

На основании постановления суда летом 2022 года Тихановский был переведен на тюремный режим сроком на три года. А в феврале 2023 года было принято решение о продлении срока еще на полтора года.

Ранее, в конце апреля текущего года, стало известно об освобождении осужденного за попытку госпереворота в Беларуси гражданина США Юрия Зенковича.

Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, уточнив, что решение об освобождении было принято по просьбе администрации президента США Дональда Трампа.

Зенкович был задержан весной 2021 года в Москве вместе с политологом Александром Федутой и экс-кандидатом в президенты Беларуси Григорием Костусевым. Федута и Костусев получили по 10 лет усиленного режима, последний летом минувшего года был помилован и вышел на свободу.

Зенкович был приговорен к 11 годам лишения свободы. Он полностью признал вину, принял решение заключить сделку со следствием и выполнил ее условия, а также публично просил прощения у президента Беларуси Александра Лукашенко и обращался к тому с просьбой отпустить его в США.

Белорусский лидер встречается со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом во Дворце Независимости в субботу, 21 июня.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше