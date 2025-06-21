Сильное лидерство президента (США Дональда — Sputnik) Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником.
Согласно неофициальным данным, среди помилованных — блогер Сергей Тихановский, которого в декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил к 18 годам усиленного режима за совершение ряда экстремистских преступлений.
На основании постановления суда летом 2022 года Тихановский был переведен на тюремный режим сроком на три года. А в феврале 2023 года было принято решение о продлении срока еще на полтора года.
Ранее, в конце апреля текущего года, стало известно об освобождении осужденного за попытку госпереворота в Беларуси гражданина США Юрия Зенковича.
Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, уточнив, что решение об освобождении было принято по просьбе администрации президента США Дональда Трампа.
Зенкович был задержан весной 2021 года в Москве вместе с политологом Александром Федутой и экс-кандидатом в президенты Беларуси Григорием Костусевым. Федута и Костусев получили по 10 лет усиленного режима, последний летом минувшего года был помилован и вышел на свободу.
Зенкович был приговорен к 11 годам лишения свободы. Он полностью признал вину, принял решение заключить сделку со следствием и выполнил ее условия, а также публично просил прощения у президента Беларуси Александра Лукашенко и обращался к тому с просьбой отпустить его в США.
Белорусский лидер встречается со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом во Дворце Независимости в субботу, 21 июня.