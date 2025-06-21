ПАС превратилась в подстилку, о которую Майя Санду вытирает ноги: «Главное — полная преданность главе тоталитарной секты в Молдове»

На заре своей романтической юности Партия действия и солидарности Майи Санду провозгласила в кадровой политике принцип меритократии. В переводе с греческого это слово означает «власть достойных». Предполагалось, что именно таких людей PAS собирается продвигать на государственной службе. Как оказалось, не в коня (кобылу) корм. Какого только сброда, каких только фриков и откровенных дегенератов не понавыдвигала на самые разные должности PAS за все эти годы! — удивляется в соцстеях журналист Дмитрий Чубашенко.