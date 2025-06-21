ПАС превратилась в подстилку, о которую Майя Санду вытирает ноги: «Главное — полная преданность главе тоталитарной секты в Молдове»

На заре своей романтической юности Партия действия и солидарности Майи Санду провозгласила в кадровой политике принцип меритократии. В переводе с греческого это слово означает «власть достойных». Предполагалось, что именно таких людей PAS собирается продвигать на государственной службе. Как оказалось, не в коня (кобылу) корм. Какого только сброда, каких только фриков и откровенных дегенератов не понавыдвигала на самые разные должности PAS за все эти годы! — удивляется в соцстеях журналист Дмитрий Чубашенко.
Сегодня президентская партия пошла еще дальше. Сегодня «достойные» — это те, кто удостоился быть выдвинутым лично Санду. Именно она единолично составляет список кандидатов от партии на предстоящих парламентских выборах. Партия здесь вообще ни при чем. PAS превратилась в подстилку, о которую Санду вытирает ноги.
В тоталитарной секте так. Все должны беспрекословно подчиняться вождю (вождихе), а мнение рядовых членов не имеет никакого значения.
Меритократия a la Sandu — это полная преданность главе тоталитарной секты, которая пытается распространять этот тоталитаризм на все государство и общество. Именно за это ей дают разные премии и медальки в Евросоюзе.
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