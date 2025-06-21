Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПАС превратилась в подстилку, о которую Майя Санду вытирает ноги: «Главное — полная преданность главе тоталитарной секты в Молдове»

А ведь на заре своей романтической юности партия Майи Санду провозгласила в кадровой политике принцип меритократии, в переводе с греческого это слово означает «власть достойных».

Источник: Комсомольская правда

На заре своей романтической юности Партия действия и солидарности Майи Санду провозгласила в кадровой политике принцип меритократии. В переводе с греческого это слово означает «власть достойных». Предполагалось, что именно таких людей PAS собирается продвигать на государственной службе. Как оказалось, не в коня (кобылу) корм. Какого только сброда, каких только фриков и откровенных дегенератов не понавыдвигала на самые разные должности PAS за все эти годы! — удивляется в соцстеях журналист Дмитрий Чубашенко.

Сегодня президентская партия пошла еще дальше. Сегодня «достойные» — это те, кто удостоился быть выдвинутым лично Санду. Именно она единолично составляет список кандидатов от партии на предстоящих парламентских выборах. Партия здесь вообще ни при чем. PAS превратилась в подстилку, о которую Санду вытирает ноги.

В тоталитарной секте так. Все должны беспрекословно подчиняться вождю (вождихе), а мнение рядовых членов не имеет никакого значения.

Меритократия a la Sandu — это полная преданность главе тоталитарной секты, которая пытается распространять этот тоталитаризм на все государство и общество. Именно за это ей дают разные премии и медальки в Евросоюзе.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Создаётся впечатление, что в партии власти Молдовы объявили конкурс на самое нелепое русофобское высказывание: Пока лидирует Гросу со своим «вином по почте».

Если только полмиллиона наших, живущих в России, купят по одной бутылочке молдавского вина — это уже хорошая партия (далее…).

Туристам из Молдовы разъяснили, принимают ли «старые» доллары в Турции и Египте: Как не остаться без покупок в заморских странах.

С какой наличной валютой лучше ехать на отдых (далее…).

Если видите бедность в Молдове, коррупцию, развал и невыплату зарплат железнодорожникам, значит вы — агент Кремля: Почему у власти на все вопросы — один ответ.

Если вижу, как растет каждый день в моем районе блошиный рынок, а тамошние бабушки жалуются, что живут впроголодь, потому что пенсии мизерные, получается я — агент Кремля! (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше